高中排球甲級聯賽男女冠軍隊 獲澳洲移地訓練機會

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（中央社記者陳容琛台北10日電）112學年度HVL高中排球甲級聯賽即將進入最後的決賽，教育部體育署副署長房瑞文今天更在記者會上宣布，將帶男、女子冠軍隊伍前往澳洲移地訓練。

112學年度HVL高中排球甲級聯賽的決賽將在4月12日至14日舉行，且首度移師雲林縣立體育館。在賽前記者會上，體育署副署長房瑞文透露，確定將送聯賽男、女子冠軍隊前往澳洲昆士蘭州的布里斯本，進行一系列比賽和訓練。

除了期盼提升國內球隊的視野，藉此吸收與國外選手對抗的經驗，房瑞文在致詞時也為高中球員請命，並向高中體總喊話，希望安排賽事時能夠多方考量，避免比賽打到半夜，擔心他們會吃不消。

房瑞文接受媒體聯訪時說：「這個案子我們以專案方式簽辦，最近應該就會核定，算是高中排球聯賽的第一次，如果之後有機會，我們將再擴大辦理，我認為是很好的機會與誘因。」他提到，目前已透過昆士蘭教育廳，安排與當地學校聯誼，其中行程包含文化參訪。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，非常感謝體育署的支持，讓台灣小將們有機會到國際看看，「剛好在決賽前給予他們目標，甚至有學校聽到消息眼睛都亮了。」

朱彩鳳更補充，高中體總去年與法國學校體育總會簽署合作備忘錄（MOU），今年雙方也積極洽談，讓足球隊在年底有機會赴法移地訓練。（編輯：張雅淨）1130410