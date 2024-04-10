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立委指迷你足球協會疑核銷不實 體育署將專案查核

2024/4/10 14:58
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（中央社記者陳至中台北10日電）台灣民眾黨籍立委黃國昌今天指出，迷你足球協會有疑似核銷不實的問題，例如向豆漿店買便當，相關採購廠商也多是「自己人」，體育署副署長房瑞文承諾會專案查核。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告。黃國昌質詢時指出迷你足球協會有核銷不實的問題，同一年度活動的數據都可以前後不一。原本報一個便當新台幣250元，之後卻變成80元。

黃國昌也提到，迷你足球協會後來在全國各地舉辦活動，便當費用都統一報80元，讓人相當懷疑，南北物價不同，怎麼可能便當都是一樣的價格。他特別請人一家、一家去查，發現有的帳單廠商是沒賣便當的豆漿店，也沒營業到中午，很可能只是拿發票報帳。

黃國昌也質疑，協會往來的廠商，幾乎都是「自己人」開的公司，有廠商開的發票，涵蓋運費、場地費、舞台費到發電機，「胡搞瞎搞，納稅人的錢不是這樣搞的。」

對此，體育署副署長房瑞文表示，便當費按照規定不能超過100元，若超過必須由協會自行吸收。至於黃國昌提及的核銷、利益迴避等問題，將以專案查核的方式深入追查。（編輯：龍柏安）1130410

#黃國昌
#體育署
#房瑞文
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