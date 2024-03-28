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體育署推光電運動場有成 全國297校參與

2024/3/28 17:02（3/28 17:46 更新）
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教育部體育署推動「擴大設置太陽能光電風雨球場計畫」，至今已有297間高中以下學校設置，體育署副署長房瑞文（中）表示，將持續推展政府綠能、減碳、永續發展的目標。中央社記者黎建忠攝 113年3月28日
教育部體育署推動「擴大設置太陽能光電風雨球場計畫」，至今已有297間高中以下學校設置，體育署副署長房瑞文（中）表示，將持續推展政府綠能、減碳、永續發展的目標。中央社記者黎建忠攝 113年3月28日
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（中央社記者黎建忠台北28日電）體育署從107年推動「擴大設置太陽能光電風雨球場計畫」，至今全國有297間高中以下學校設置，提供總電量超過100MW，相當於每年家庭用戶3萬戶使用量，繼續朝綠能減碳邁進。

教育部體育署自從推動「擴大設置太陽能光電風雨球場計畫」以來，已有297所高中以下的學校設置相關設備，其中台南市有84所最多，高雄市76所居次、嘉義縣30所排第3。

體育署副署長房瑞文在接受中央社訪問時說，去年經過訪視和學校的回饋，普遍都覺得光電運動場可以不受烈日和雨天影響，還可以當作綠能環境教育的教材，「所以體育署這邊也會繼續做下去，希望提供學生更多良好的運動環境。」

房瑞文透露，截至今年2月底為止，這297所學校的太陽能光電風雨球場，所產生電量超過100MW，「根據台電統計，這樣的電量已經足以提供一般家庭用戶約3萬戶的每年用電總量，這方面也能配合政府推展聯合國永續發展目標（SDGs）的政策。」

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根據規範，學校的太陽能光電風雨球場建設費用全都由業者支付，之後回收的電能再由業者轉賣給台電或者相關的民間業者，而賣電獲得的費用會有部分回饋給學校，讓學校多一筆經費可以整修校園硬體設施。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，雖然宜蘭目前已有5所學校、台東有3所學校設有太陽能光電風雨球場，「但體育署今年繼續會針對宜蘭5所、台東7所條件相對較差的學校，一起舉辦聯合招租案，希望讓更多學校受惠。」（編輯：李亨山）1130328

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