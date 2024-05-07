布朗森43分轟垮溜馬 尼克奪季後賽次輪開門紅

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（中央社紐約6日綜合外電報導）NBA尼克球星布朗森今天第4節砍進21分，包括比賽尾聲的關鍵3罰全進，整場比賽一共轟下43分，幫助尼克在季後賽次輪首戰以121比117擊退溜馬，目前在系列賽1比0領先。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第2種子紐約尼克與第6種子印第安納溜馬之戰的首役今天在紐約進行。尼克首節27比24小幅領先，但溜馬次節打出31比22攻勢，以55比49超前。

下半場開賽後，尼克打出13比7開局，以62比62追平戰局。雙方之後3度戰平，溜馬在落後5分之際，拉出10比0的小高潮，以78比73反倒5分超前，前3節打完也以87比82握有5分領先。

末節尼克落後5分之際，布朗森（Jalen Brunson）獨得7分，率尼克打出9比0攻勢，反以4分超前。在奈史密斯（Aaron Nesmith）兩罰俱中、西雅坎（Pascal Siakam）投進兩分後，溜馬將比分扳平。之後雙方互別苗頭，在迪文森索（Donte DiVincenzo）砍進關鍵三分彈後，西雅坎立即回敬1球，讓尼克只領先1分。決勝期布朗森頂住壓力連續罰進3球，讓尼克最終4分之差驚險獲勝。

尼克今天在主場留下勝利，在7戰4勝制系列賽1比0領先，兩隊將於8日晚間（台灣時間9日上午）繼續在尼克主場打第2戰。

尼克今天先發5人得分都破10，布朗森轟下全場最高43分，成為在季後賽連4戰得分達40大關的史上第4人；迪文森索三分球9投5中攻下25分；哈特（Josh Hart）有24分、13籃板、8助攻的全方位演出；哈特史坦（Isaiah Hartenstein）與阿努諾比（OG Anunoby）皆獲13分。

特納（Myles Turner）攻下溜馬全隊最高的23分；西雅坎16投8中拿下19分；板凳出發的麥康奈（T.J. McConnell）貢獻18分，奈史密斯及替補的杜平（Obi Toppin）都進帳12分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130507