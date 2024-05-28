週刊少年Jump運動漫畫賞 大谷翔平擔任評審

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）集英社27日表示，「週刊少年Jump」開辦「Jump Sports漫畫賞」，邀請「灌籃高手」作者井上雄彥、「黑子的籃球」作者藤卷忠俊、「光速蒙面俠21」漫畫原作者稻垣理一郎，及美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的大谷翔平擔任評審。

這是「週刊少年Jump」新設立的獎項，目的是希望挖掘能夠改變讀者人生的運動漫畫，也是首次有大聯盟選手擔任「週刊少年Jump」漫畫賞評審。

週刊少年Jump總編輯中野博之在官方YouTube公布超豪華評審名單。對於特別邀請現役運動選手擔任漫畫賞評審，中野博之表示，「為了讓這個獎項給更多人帶來勇氣和笑容，更廣泛地傳播體育的力量，因此邀請最厲害的運動漫畫家3人，以及最厲害的體育選手大谷翔平共同擔任評審」。

作品投稿時間為5月27日至10月31日，結果在12月下旬出爐。獎金為入選（第一名）100萬日圓、準入選50萬日圓、佳作30萬日圓、最終候補5萬日圓、有望投稿作1萬日圓，職業與業餘漫畫家均可參加，作品在15頁以上、55頁以內。（編輯：張芷瑄）1130528