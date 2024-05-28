身障運高市奪106面獎牌 游泳、田徑破大會紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市參與113年全國身心障礙國民運動會，獲得106面獎牌成績突破上屆，其中45金、29銀、32銅，游泳和田徑項目打破多項大會紀錄。

高雄市運發局今天發布新聞稿指出，高雄市選手在田徑上大放異彩，奪得20面金牌，其中聽奧3000公尺障礙銀牌選手朱俊哲除了在專長項目聽障1500公尺摘下金牌外，更在聽障400跨欄項目以打破大會紀錄的成績登上王座，此外該項目銀牌也由高雄市選手、正興國中吳慕安摘下，2人同時打破大會紀錄。

朱俊哲即將滿30歲，他表示，在訓練過程難免遇到低潮，也曾動念放棄田徑，但在媽媽的鼓勵下，自己繼續跑下去，更利用下班後時間訓練，期許能再度於2025東京聽障奧運取得佳績、為國爭光。

33歲田徑選手蕭民傑在肢障項目個人獨得7面金牌，他自17歲起已參加7屆身障運，在就讀楠梓特殊學校時期，老師發現他的體育細胞優異，在老師協助下，取得現任教練張耀仁的指導，開啟蕭民傑的田徑之路，克服個人肢體先天限制。

游泳選手姜曼羚則個人囊括5面金牌，更在肢體障礙女子組打破多項全國及大會紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市運發局長侯尊堯鼓勵選手並說，運發局將做為身心障礙運動員後盾。賽後也會針對本屆賽事組訓進行檢討，並盤點組訓過程中的缺失，不斷精進改善，期許未來高雄市身障運成績能更上一層。

高雄市體育總會身心障礙運動委員會主委林錦城表示，自本年度身障運組訓工作首度由運發局接手，運發局對於身障運的支持不遺餘力，勤跑各賽事場地關心選手，讓教練及選手感受到滿滿的誠意。（編輯：謝雅竹）1130528