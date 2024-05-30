體育署補助興建21座全民運動館 明年起陸續完工

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（中央社記者黎建忠台北30日電）近年台灣民眾健康意識興起，運動風氣也越來越盛行，體育署從110年推動「充實全民運動環境計畫」，補助全台18個縣市共興建21座「全民運動館」，預計從明年起陸續完工啟用。

不同於過去打造運動島計畫，補助縣市政府興建國民運動中心，這次的全民運動館申請條件放寬到人口數7萬以上，或人口密度達每平方公里800人的行政區開放申請。

體育署主任秘書呂忠仁在接受中央社訪問時表示，在體育署和縣市政府努力下，目前21座全民運動館已有9成完成工程發包並施工，預計明年起就會陸續完工啟用，可以讓民眾輕鬆接觸到完善運動環境，持續保持運動習慣。

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全民運動館主打新型態健身房、瑜珈教室、韻律教室、全齡體能訓練場以及綜合球場等運動設施，另外部分縣市政府也因應當地行政區的特有型態規劃場域，像是高雄市三民區的全民運動館，就設計當地樂齡族群喜愛的槌球場。

興建中的21座全民運動館幾乎遍佈全台，但包括基隆市、南投市、新竹市則沒有申請興建，而原本屏東縣也要在車城興建，後來因多次工程發包未果，最後放棄申請。（編輯：龍柏安）1130530