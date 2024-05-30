花蓮全民運動館增身障及銀髮族設施 115年完工

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮縣府獲教育部體育署經費補助，斥資新台幣3億元，將於美崙地區興建全民運動館，增設提供身心障礙者、失能者及銀髮族設施，今天動土後，預計民國115年完工，將委外經營。

全民運動館前身為花蓮縣身心障礙福利中心游泳池，設施使用超過20年，老舊且不符合無障礙設施規定，花蓮縣府爭取中央經費，朝複合式運動中心改建。

花蓮縣府社會處長陳加富表示，將興建花蓮第1棟全民運動館，規劃地下1層、地上4層樓建物，將以營運移轉案（OT）經營。

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全民運動館規劃1樓為水域空間，除了游泳池，也增設SPA區、烤箱及蒸氣室，2樓是營運廠商辦公室，3樓規劃設置健身及體適能中心，4樓是舞蹈課程、有氧課程、兒童律動或肌力訓練等教室空間。

陳加富說，身心障礙者關心的溫水復健池，共有5個水道，會設置提供身障者下水的油壓椅，希望兼顧各族群使用需求，未來招商說明會將邀請身障團體列席表達需求，也會要求廠商營運要將身障需求納入設計。（編輯：龍柏安）1130530