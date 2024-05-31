江承諺先發好投雄鷹2連勝 陳克羿保送多也留紀錄

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）台鋼雄鷹隊左投江承諺今天先發對樂天桃猿隊，6局無責失分好投，雄鷹團隊12支安打攻勢串聯，以13比2搶下近期2連勝；桃猿先發投手陳克羿單場2局4次四死球史上第一次。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場迎戰樂天桃猿隊，雄鷹隊派出本土左投江承諺先發，3局上首名打者因為隊友失誤一口氣上到二壘，1人出局後被林政華、陳晨威接連敲出安打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

江承諺投到6局上再有狀況，1人出局後被梁家榮敲出安打，2人出局後再被朱育賢敲出安打攻占得點圈，危機時刻三振廖健富、力守不失分。

雄鷹隊今天2局下抓準桃猿隊先發投手陳克羿控球有狀況，單局投出4次四壞保送先拿下1分，4局下陳克羿再出狀況，連續投出3次四壞保送再度讓雄鷹隊攻占滿壘，接著被陳文杰敲出安打掉分，2人出局後再對王柏融投出保送再送1分，張肇元適時安打一棒2分幫助球隊拉大領先差距。

雄鷹隊6局下再起攻勢，一口氣打了11人次，靠著單局6支安打、1次四壞保送，對方1次守備失誤，單局攻下7分、奠定勝基，7局下再添1分保險分，順利搶下比賽勝利。

江承諺今天總計用89球投6局，僅被敲出4支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分，奪下個人本季第2勝。

桃猿隊先發投手陳克羿今天總計用79球投4局，被敲出4支安打，投出偏多8次四壞保送，另有1次三振，失掉5分都是責失分、承擔敗投，個人單場2局4次四死球，為中職史上第一次。（編輯：陳政偉）1130531