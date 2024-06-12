T1蔣淯安拚長約考量家人 暫放旅外夢想

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（中央社記者陳容琛台北12日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹球星蔣淯安的合約即將到期，未來動向備受矚目，他表示希望得到1份長約，而最主要考量的是家人，並暫時放下旅外夢想。

雲豹本季與台啤結盟後，讓蔣淯安換穿雲豹戰袍，但他依舊繳出亮眼的表現，除了相繼入選年度第一隊、年度防守第一隊，同時入圍最有價值球員（MVP），日前又幫助雲豹勇奪冠軍，堪稱豐收的賽季。

然而，隨著合約即將到期，讓蔣淯安的未來動向成為外界關注的焦點，日前雲豹營運長顏行書也表示，他是MVP等級球員，絕對不會開出低於市場行情的價格，展現積極留人的態度。

談到自己的未來規劃，蔣淯安今天出席T1聯盟頒獎典禮接受媒體聯訪時表示，持續與家人討論，尚未有一個明確方向，他也透露考量的點很多，包含聯盟未來發展等，不過家人還是影響最大的因素，因此暫時不會考慮旅外，「當作生涯最後一份合約再談，想要簽久一點。」

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有望獲得一份大合約，蔣淯安提到，確實感覺到責任、壓力更大，同時球迷的期望值也會放大，「畢竟我不是每場都會刷個人數據，有時候數據沒有很好，但我覺得球隊贏球、甚至連勝才能展現價值，所以讓自己從中學習成長。」

目前台灣擁有兩個職籃聯盟T1聯盟、P.LEAGUE+，蔣淯安期待未來能夠合併，讓台灣籃球生態變得更好，「雖然這樣球員選擇變少，但我覺得彼此切磋才會成長、進步，球迷也很喜歡看，可惜目前沒有跟他們對抗機會。」（編輯：李亨山）1130612