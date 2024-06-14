李灝宇2A敲雙安 遭148公里速球頭部觸身球傷退

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）美職小聯盟2A老虎隊今天與海盜隊交手，老虎隊野手李灝宇今天單場敲2安，但8局上遭約148公里速球直擊頭部傷退，海盜隊鄭宗哲今天4打數吞下2次三振，海盜以2比0搶勝。

美國職棒聯盟2A底特律老虎隊今天與匹茲堡海盜隊2A交手，老虎隊台灣野手李灝宇今天先發打2棒、守二壘，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊。

李灝宇1局上1人出局後敲出左外野方向二壘打，但隊友沒有延續攻勢，3局上敲出滾地球形成雙殺，6局上敲出左外野方向安打，靠著接連暴投上到三壘，但缺適時一擊、沒能替球隊跑回分數。

李灝宇8局上遭頭部觸身球保送，148公里直球直擊頭部傷退，今天總計3打數敲出2支安打，賽後打擊率2成85。

鄭宗哲今天1局下敲出游擊方向飛球出局，3局下敲出右外野方向飛球出局，5局下吞下三振，8局下也吞下三振，今天單場4打數沒有敲出安打、吞下2次三振，賽後打擊率2成17。

海盜隊今天2局下靠著接連2支安打先馳得點，3局下再有安打攻勢串聯多添1分保險分，終場以2比0搶勝。（編輯：陳政偉）1130614