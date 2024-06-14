王浚豪4.2局先發好投復仇 華南青少棒桃園晉4強

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）華南青少棒賽桃園市隊今天敗部與台北市交手，桃園市先發投手王浚豪4.2局失1分好投壓制，大曲球有效擾亂對手，率場以6比3搶勝，成功復仇、晉級4強。

113年華南金控盃全國青少棒賽桃園市隊預賽不敵台北市隊、落入敗部，今天部敗冠軍戰再度與台北市隊交手、成功復仇。

桃園市隊開賽就有攻勢，1局上靠著保送、犧牲觸擊、滾地球、劉任右二壘打先馳得點，5局上再靠著接連安打先拿1分，接著盜壘、暴投、保送、饒又語適時安打多添2分保險分，6局上1人出局後單局4安攻勢串聯，加上對手守備失誤再拿2分。

桃園市隊派出投手王浚豪先發，王浚豪前4局沒有失掉分數，5局2人出局後開始出狀況，接連投出保送、被敲安打失掉1分退場，劉任右接手後援投2.1局失2分替球隊守住勝利、救援成功。

桃園市隊預賽與台北市隊交手就是由王浚豪先發，但投4局失掉1分，球隊終場輸球、王浚豪無關勝敗，王浚豪今天再度先發對台北市，投4.2局被敲4支安打，投出4次三振、失掉1分責失分、奪下勝投。

桃園市隊總教練曾偉誠表示，考量休息天數本來就排王浚豪今天先發，沒想到剛好又對到台北市隊，前一場先發內容其實就不錯，今天狀況比前一場更好，變化球可以有效引誘打者。

曾偉誠表示，王浚豪雖然球速不快，但屬於控球型的投手，除了直球外還有一顆不錯的大曲球，今天大曲球投得很出色。

桃園市今天搶勝、晉級4強，明天4強戰將與台中市隊交手，另外一場4強則是台東縣與新北市隊交手。（編輯：龍柏安）1130614