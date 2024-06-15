李灝宇觸身球無大礙手感燙 鄭宗哲1安1打點1盜

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅美底特律老虎隊野手李灝宇昨天遭頭部觸身球傷退，今天繼續在2A先發出賽手感不受影響，單場3安貢獻2分打點、連2場出賽至少雙安；海盜隊野手鄭宗哲1安1打點1盜壘。

美國職棒小聯盟2A賽事老虎隊今天與匹茲堡海盜隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊。

李灝宇今天1局上敲出一壘方向滾地球出局，3局上兩隊0比0平手、壘上有人時，李灝宇敲出左外野方向二壘打送回球隊第1分，隊友攻勢延續，老虎單局攻下3分，李灝宇5局上吞下三振。

海盜隊野手鄭宗哲今天1局下敲出左外野方向飛球出局，3局下遭觸身球保送上壘，5局下球隊2比3落後時，敲出中外野方向安打、送回球隊追平分，接著盜上二壘，跑出個人本季第11次盜壘成功，再靠著隊友安打攻勢跑回球隊超前分。

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李灝宇7局上球隊3比4落後、壘上有人時，李灝宇敲出三壘打、送回球隊追平分，再靠著隊友安打跑回球隊超前分，9局上再敲出個人單場第3支安打；李灝宇單場5打數敲出3支安打，貢獻2分打點，有2得分，賽後打擊率2成92。

鄭宗哲7局下選到四壞保送，隊友攻勢延續，鄭宗哲跑回分數，海盜隊7局下搶下2分、再度翻轉戰局，終場以6比5搶勝；鄭宗哲今天單場2打數敲出1支安打，貢獻1分打點、有2得分、1次盜壘成功，賽後打擊率2成20。（編輯：陳政偉）1130615