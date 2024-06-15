NBA總冠軍賽獨行俠背水一戰 唐西奇領軍轟垮塞爾蒂克逼入第5戰[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社達拉斯14日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽已無退路的獨行俠今天靠著唐西奇29分的精采表現，以122比84大勝塞爾蒂克，將決賽戰線拉到第5場。

達拉斯獨行俠今天從第一節就掌握整場比賽，全隊在半場即以61比35大幅領先，主將唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）整場聯手拿下50分。

綠衫軍塞爾蒂克僅有塔特姆（Jayson Tatum）交出15分的成績。逃過4連敗橫掃命運的獨行俠將於台灣時間18日上午移師波士頓進行第5戰。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130615