高國輝表態參戰世壯運高球 盼討教東奧銅牌潘政琮

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（中央社記者陳容琛新北12日電）2025雙北世界壯年運動會，富邦悍將二軍打擊教練高國輝也表態參戰，而且除了棒球外，還會比高爾夫球，他笑說期盼討教東京奧運銅牌得主潘政琮。

雙北世界壯年運動會將在2025年5月點燃戰火，目前已經吸引國內外近2萬人報名，而且只要年滿30歲，想要參賽即可報名，其中悍將教練「棒球情人」高國輝今天出席「2025世壯運主題日宣傳記者會」接受媒體聯訪時表態，除了將參加棒球項目外，預計還會站上高爾夫球賽場。

即將退役的中信兄弟球星周思齊日前宣布組隊參加世壯運，高國輝透露，當時隨即詢問能否加入，而周思齊也表達歡迎之意，因此高國輝呼籲年滿30歲的退役戰友能夠一同共襄盛舉，「希望所有人踴躍參加，在球場上跟大家碰面、再次穿著球衣在場上運動是最好的事情。」

至於選擇投入高爾夫球賽場，高國輝提到退役後的興趣之一就是打高爾夫球，也希望檢視正式比賽能打出什麼成績，「目前最佳成績是81桿，目標期望拚到7字頭，有機會的話也想與小潘（潘政琮）討教幾招。」

去年退役後轉任悍將教練，高國輝仍是中職單季全壘打紀錄保持人，面對本季台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）、味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠來勢洶洶，有望叩關自己的單季39轟紀錄，他大方表示，「紀錄本來就是來打破，代表這個環境有進步，尤其對魔鷹印象深刻，包含他的揮棒爆發力、本壘板紀律。」（編輯：李亨山）1130812