19歲張家瑄提前挑戰WSBL 還有旅外夢

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）助世新大學女籃完成UBA 5連霸後，19歲小將張家瑄提前投入女子超級籃球聯賽（WSBL）選秀，今天被中華電信選中成為狀元。她說，未來在職業舞台磨練幾年，希望有機會旅外發展。

WSBL選秀會今天登場，7名到場球員全數獲得球隊青睞，而世新大學籃球隊歷經教練團異動後，預期陣容新賽季將大換血，今年女籃也有4人參加選秀。

張家瑄以年僅19歲之姿，成為WSBL新科狀元，她接受媒體訪問時透露，112學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽結束後萌生提前踏入職業的想法。巧合的是，她與隊友宋瑞蓁都是瓊斯盃結束後下定決心。

張家瑄透露，想要早點踏上職業舞台，是因為想旅外，「瓊斯盃時學姐都鼓勵我出去（中國女子籃球聯賽（WCBA）」。

UBA新人后張家瑄、抄截后宋瑞蓁今天在首輪前2順位一前一後被中華電信、台灣電力挑走。張家瑄坦言，很意外會被電信選中，但她並不擔心適應問題，主因為早在南山高中時就給身兼電信教練柯孟儀帶過，因此對同體系的電信也相當熟悉。

對於張家瑄的旅外夢，一旁的柯孟儀分享經驗談，她建議，必須一步一腳印，「紮實比較重要」。

另外，即將踏上WSBL舞台，宋瑞蓁也有所期待。希望自身表現能比大學更穩定。她透露，瓊斯盃時看到職業隊學姐打球時，能從容應對場上狀況，還能知道當下該如何與隊友溝通，期許自己能向學姐看齊。（編輯：管中維）1130812

張家瑄 WSBL選秀7人獲選 張家瑄成狀元