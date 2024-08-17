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樂天桃猿簽新洋投 左投威斯佛加入盼強化先發戰力

2024/8/17 14:48（8/17 15:26 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊17日宣布簽下新洋投威斯佛（Luke Westphal）（圖），威斯佛具左投優勢，入隊後擬定位先發，盼強化球隊先發戰力。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月17日
中華職棒樂天桃猿隊17日宣布簽下新洋投威斯佛（Luke Westphal）（圖），威斯佛具左投優勢，入隊後擬定位先發，盼強化球隊先發戰力。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月17日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒樂天桃猿隊今天宣布簽下新洋投威斯佛（Luke Westphal），威斯佛具有左投優勢，球團盼他的加入強化先發戰力。

樂天桃猿隊6日註銷日籍投手鈴木駿輔，今天公布簽下新洋投威斯佛，威斯佛身高190公分、體重104公斤，2015年加盟美國職棒明尼蘇達雙城隊、開始職棒生涯。

威斯佛今年從墨西哥聯盟出發，8場先發出賽戰績2勝2敗，防禦率3.32，後來回到美職體系加盟教士隊，在小聯盟3A有出賽紀錄，留下1勝2敗戰績、防禦率7.27。

威斯佛生涯在美職小聯盟總計出賽124場，其中45場比賽為先發登板，戰績14勝17敗，防禦率4.35。

樂天球團表示，威斯佛具有左投優勢，會相中他是因為他在墨西哥聯盟先發時表現相當穩定，入隊以後也會定位在先發，強化球隊的先發戰力。

桃猿隊目前陣中還有洋投魔神樂（Marcelo Martinez）、肯特（Matthew Kent）、威能帝（Pedro Fernández）和霸威斯（Manny Banuelos）。（編輯：陳政偉）1130817

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