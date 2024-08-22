勝騎士好投助獅隊中止6連敗 桃猿屠龍搶下6連勝

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職今天在台南球場賽事，統一獅靠著勝騎士先發7局好投，以及邱智呈敲清壘安打、林益全開轟，6比1擊退中信兄弟，中止6連敗；另外，樂天桃猿8比4勝味全龍，搶下6連勝。

獅隊在2局下展開攻勢，一、二壘有人時楊竣翔敲出安打，送回第1分，接著陳聖平再敲安打，滿壘時邱智呈擊出清壘二壘安打，包辦3分打點。雖然兄弟的曾頌恩在4局上轟出陽春砲，追回1分；不過，5局下獅隊的林益全也轟出2分砲，為本季第2轟。

終場獅隊就以6比1奪勝，中止6連敗，兄弟的5連勝也中斷。獅隊先發投手勝騎士（Mario Sanchez）此戰用98球投7局，僅被敲3支安打，包含1發全壘打，投2次保送、6次三振，失掉1分，奪下本季第12勝，仍暫居勝投王，也獲選為單場MVP（最有價值球員）。

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另一場在斗六棒球場的賽事，樂天桃猿隊林泓育在1局上就從艾璞樂（Tyler Eppler）手中轟出3分砲，為本季第8轟，也是隊史第1900支全壘打；7局上，林泓育再擊出高飛犧牲打，全場包辦4分打點，幫助桃猿隊以8比4擊敗味全龍隊，奪下6連勝，升到下半季第2名。

桃猿隊先發投手黃子鵬用84球投5局，被敲出8支安打，沒有出現保送，投出3次三振，失掉3分，奪下本季第4勝。（編輯：戴光育）1130822