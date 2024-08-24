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大聯盟奇特紀錄將添一筆 同場比賽一人打兩隊

2024/8/24 09:08（8/24 09:36 更新）
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美國職棒大聯盟選手詹森原先效力多倫多藍鳥（右），7月27日後轉隊至波士頓紅襪（左）。（美聯社）
美國職棒大聯盟選手詹森原先效力多倫多藍鳥（右），7月27日後轉隊至波士頓紅襪（左）。（美聯社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）美國職棒大聯盟26日將出現一項奇特紀錄，紅襪隊捕手詹森（Danny Jansen）可望成為史上第一位在同一場比賽效力兩隊的球員。

大聯盟歷史超過百年，各種紀錄無奇不有，波士頓紅襪29歲捕手詹森將在歷史留名。故事要從6月26日的一場因雨延賽說起。

當天紅襪在芬威主場迎戰多倫多藍鳥，比賽進行到2局上、1人出局，一壘有人，詹森打擊，球數1好0壞時，比賽因雨中斷，保留比賽到8月26日同場地再戰。

當時詹森穿的是藍鳥球衣，在這場比賽的官方紀錄簿上，他以藍鳥隊先發第7棒、捕手的身分出賽。

但兩個月後，詹森的身分已經不同。因為藍鳥與紅襪球員交易，詹森7月27日以後改穿紅襪球衣。

8月26日這場恢復進行的保留比賽，將從當時比賽中斷時的戰況打起，也就是2局上詹森打擊。但由於詹森已經轉隊到敵方陣營，藍鳥隊到時必定要換代打。

紅襪隊方面，總教練柯拉（Alex Cora）今天證實，這場補賽會排詹森上場蹲捕，如此一來，即將造就大聯盟史上第一次出現，同一名球員同時出現在交手兩隊攻守陣容上的奇特情形。

事實上，自從詹森在7月底從藍鳥交易到紅襪後，棒球界就已經開始討論這項紀錄的可能。

紅襪總教練柯拉說，為了滿足所有期待這項紀錄發生的人，他會把詹森排上場，接替原本在這場比賽擔任捕手的麥蓋爾（Reese McGuire）。麥蓋爾在詹森入隊之後，為了空出球員名單的名額，已經被下放小聯盟。

到時候，球場播報也將出現難得一見的狀況：「藍鳥啟用代打，某某接替詹森打擊。紅襪更換防守，詹森接替麥蓋爾擔任捕手」。（編輯：高照芬）1130824

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#柯拉
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#美國職棒大聯盟
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