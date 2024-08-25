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U15世界盃劉任右先發飆10K 台灣將與尼加拉瓜爭季軍

2024/8/25 13:13（8/25 13:41 更新）
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U15世界盃棒球賽台灣隊25日複賽最後一戰與哥倫比亞交手，台灣隊先發投手劉任右6.2局飆10K、無失分，好投壓制率隊以4比0搶勝。圖為23日台灣隊與日本比賽，劉任右出賽畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月25日
U15世界盃棒球賽台灣隊25日複賽最後一戰與哥倫比亞交手，台灣隊先發投手劉任右6.2局飆10K、無失分，好投壓制率隊以4比0搶勝。圖為23日台灣隊與日本比賽，劉任右出賽畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）U15世界盃棒球賽台灣隊今天複賽最後一戰與哥倫比亞交手，台灣隊先發投手劉任右6.2局飆10K、無失分，好投壓制率隊以4比0搶勝，台灣搶勝但無緣冠軍戰，將與尼加拉瓜爭季軍。

U15世界盃棒球賽在哥倫比亞舉行，今天賽前由於波多黎各擊敗墨西哥、日本擊敗尼加拉瓜，波多黎各、日本戰績皆為4勝1敗、晉級冠軍戰，台灣提前確定無緣冠軍戰。

今天超級循環賽（Super Round）複賽最後一戰台灣與地主哥倫比亞交手，台灣隊1局下靠著保送、蘇子進安打推進、失誤、馬佑嘉適時安打先馳得點。

台灣隊3局下蘇子進率先敲出三壘打，羅師騁補上安打送回第2分，5局下再靠著保送、犧牲觸擊、馬佑嘉二壘打，一棒替球隊再添2分保險分；馬佑嘉今天單場3打數敲出2支安打，貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。

台灣隊今天派出投手劉任右先發，總計投6.2局僅被敲出2支安打，飆出10次三振、無失分，楊至皓後援登板，雖投出1次保送，但三振抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利，劉任右奪下勝投。

台灣擊敗哥倫比亞戰績3勝2敗、複賽打完排名第3，明天將與尼加拉瓜爭季軍，台灣隊曾在預賽與尼加拉瓜交手，大比分差搶勝，而波多黎各則將與日本爭冠。（編輯：張雅淨）1130825

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