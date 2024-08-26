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左投劉任右U15世界盃3場登板0責失 奪防禦率王

2024/8/26 14:00（8/26 14:16 更新）
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U15世界盃棒球賽台灣26日擊敗尼加拉瓜奪下季軍，投手劉任右（圖）合計3場出賽，投12.1局無責失分，戰績1勝，奪下賽會防禦率王。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月26日
U15世界盃棒球賽台灣26日擊敗尼加拉瓜奪下季軍，投手劉任右（圖）合計3場出賽，投12.1局無責失分，戰績1勝，奪下賽會防禦率王。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）U15世界盃棒球賽台灣擊敗尼加拉瓜奪下季軍，投手劉任右合計3場出賽，投12.1局無責失分，戰績1勝，奪下賽會防禦率王；劉任右國中階段就有約146公里球速，潛力備受期待。

U15世界盃棒球賽台灣今天季軍戰以7比6擊敗尼加拉瓜，連3屆奪下季軍，陣中來自新明國中的投手劉任右預賽對委內瑞拉先發投3.1局，投出2次三振、無失分。

劉任右複賽首戰對日本先發投2.1局有3次三振，失掉2分都非責失分，接著對哥倫比亞先發投6.2局飆出10次三振、無失分奪下勝投。

劉任右本次總計3場出賽，共投12.1局，投出15次三振，被敲出8支安打，失掉2分非責失分，戰績1勝，防禦率是0、奪下賽會防禦率王獎項。

左投劉任右身材條件不錯，身高183公分，國中階段最快球速就曾投出146公里，國內比賽登板也是球探關注的焦點，今年國中畢業目標很明確，希望看齊學長投手林維恩、之後高中畢業要挑戰旅外，為了旅外目標，國三畢業比較有空檔時期，也都有安排自主訓練。（編輯：張雅淨）1130826

U15世界盃棒球賽台灣隊（圖）26日在季軍戰出賽，最終以7比6擊敗尼加拉瓜，從2018年起，連3屆奪下季軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月26日
U15世界盃棒球賽台灣隊（圖）26日在季軍戰出賽，最終以7比6擊敗尼加拉瓜，從2018年起，連3屆奪下季軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月26日
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