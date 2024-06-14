劉任右華南青少棒飆142公里 目標旅美看齊林維恩

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）華南青少棒賽桃園市隊左投劉任右登板吸引球探目光，今天對台北市隊後援2.1局飆速142公里失掉2分；劉任右向學長林維恩看齊目標旅美，為了達成目標也已找訓練師強化身體。

113年華南金控盃全國青少棒賽桃園市隊今天敗部與台北市隊交手，劉任右5局2人出局後接替投球，三振化解可能再失分的危機，投到7局被敲出2支安打再失2分，但沒有讓對手延續攻勢。

劉任右總計用31球投2.1局，被敲出4支安打，投出3次三振，沒有四死球保送，失掉2分責失分，球隊以6比3搶勝，劉任右拿下救援成功。劉任右曾在預賽球隊內部紀錄飆速146公里、引起話題，今天登板最快球速約142公里。

桃園市隊總教練曾偉誠表示，劉任右此次定位就是差距3分左右的關門角色，他也都能替球隊守成、不負眾望，劉任右一直有在進步，預賽被測到146公里可能剛好是比賽前面的階段，身體沒有疲累，高張力也比較亢奮。

曾偉誠也表示，之前劉任右全力催反而一直被打者碰成界外球、消耗用球數，今天有提醒他順順丟就好，不求三振、讓打者打不好為主，劉任右有自己找訓練師加強重訓，投球流暢度很好、未來性十分被看好。

劉任右目前身高183公分、體重80公斤，他表示國三畢業比較有時間有自主訓練，除了重量也有調整投球機制，更可以運用到之前不會用到的力量，從短揮臂改成比較長的揮臂，沒有特別覺得球速很快，順順的瞄準捕手手套，比完賽被告知球速也嚇一跳。

劉任右目前除了直球、滑球、曲球、變速球外，也想學退役球星王建民的伸卡球，但還在摸索中，還沒有抓到精髓。

劉任右向學長旅美投手林維恩看齊，目標高中畢業旅外，「學長有跟我說要好好加油」，也直呼林維恩的變速球真的太強。（編輯：吳協昌）1130614