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郭天信張政禹禁賽期滿 回一軍排入先發打序

2024/8/25 17:01（8/25 18:09 更新）
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中職味全龍球星郭天信（左）、張政禹（右）因出入爭議場所，被罰禁賽7場。（中央社檔案照片）
中職味全龍球星郭天信（左）、張政禹（右）因出入爭議場所，被罰禁賽7場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職味全龍隊野手郭天信、張政禹因出入爭議場所，被罰禁賽7場，昨天執行完畢，今天回到一軍，也馬上排入先發打序中，郭天信先發打6棒、張政禹打7棒。

龍隊野手郭天信、張政禹因為出入德州撲克爭議場所，在本月7日被聯盟禁賽7場、罰款新台幣7萬元，從16日開始計算7場禁賽，昨天執行完畢。

郭天信、張政禹都在6日就被下放二軍，郭天信下二軍期間總計4場出賽，共14打數敲出1支安打，張政禹則是14打數敲出7支安打、包括1發全壘打，兩人今天都回到一軍。

龍隊今天作客澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊交手，郭天信先發打6棒、守中外野，張政禹先發打7棒、守游擊。此外，預計明天向U23世界盃棒球賽台灣隊報到的野手王順和今天繼續先發，打9棒、守左外野。

龍隊今天球員異動還有冉承霖、劉俊緯降二軍，另外新註冊野手陽念祖，劉俊緯也預計明天向U23代表隊報到。（編輯：蕭博文）1130825

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