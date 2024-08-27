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高國麟敲關鍵二壘打逆轉桃猿 助悍將中斷4連敗

2024/8/27 21:59（8/27 22:11 更新）
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中華職棒富邦悍將隊27日作客樂天桃園棒球場交手樂天桃猿隊，雖然一度落後，不過7局上高國麟（左）敲出逆轉2打點二壘安打，助悍將終場以4比2收下勝利。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月27日
中華職棒富邦悍將隊27日作客樂天桃園棒球場交手樂天桃猿隊，雖然一度落後，不過7局上高國麟（左）敲出逆轉2打點二壘安打，助悍將終場以4比2收下勝利。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月27日
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，雖然富邦悍將隊看板球星張育成因傷休兵，不過高國麟在7局上敲出逆轉二壘安打，終場以4比2擊敗樂天桃猿隊，幫助悍將揮別4連敗低潮。

桃猿隊的林承飛在4局下從羅戈（Nivaldo Rodriguez）手中轟出2分砲，先馳得點。不過之後悍將展開反攻，6局上蔡佳諺遭到觸身球後盜上二壘，再利用投手暴投到三壘，接著李宗賢擊出高飛犧牲打，追回1分。

7局上董子恩選到保送、戴培峰敲出安打後，高國麟再敲二壘安打，帶有2分打點逆轉戰局；8局上池恩齊、申皓瑋敲安打再添1分，終場悍將就以4比2擊退桃猿隊，中止4連敗低潮，不過目前仍是下半季墊底，落後台鋼雄鷹0.5場勝差。

悍將先發投手羅戈此戰用105球投7局，被敲出6支安打，投1次保送、7次三振，僅失掉2分演出優質先發，奪下本季第8勝；接著富藍戈（Enderson Franco）、曾峻岳登板各投1局，都沒有失分，成功守住勝利。

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今天悍將「國防部長」張育成並沒有出賽，是因為25日比賽時在揮棒後造成左手指關節擠壓挫傷，不過經檢查後骨骼和韌帶並無結構性損傷。悍將今天拉王苡丞上一軍，先發打第7棒、擔任指定打擊，為本季一軍初登場，不過4打數沒有敲出安打。

此外，桃猿隊快腿陳晨威今天請假1天，桃猿中外野手由林子偉擔任、打第2棒，由於林子偉之前有肩膀傷勢，他上次出賽已經是18日的事情，總計4打數沒有安打出現。（編輯：李亨山）1130827

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高國麟
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