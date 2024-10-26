TPBL林書豪、林書緯連線 國王輕取攻城獅

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）人手不足的台灣職籃TPBL新北國王今天靠著兄弟檔林書豪、林書緯攜手拿下47分，率隊以122比93輕取新竹攻城獅，收下開季2連勝。

上季奪得P.LEAGUE+冠軍的新北國王，本季加入台灣職業籃球大聯盟（TPBL），今天在主場新莊體育館對戰攻城獅賽前舉辦冠軍戒指頒獎儀式。

不過，今年繼續由林書豪領軍的國王，開季就遭遇傷兵問題，今天僅登錄10名球員，扣除仍在禁賽的呂政儒，可用之兵更僅剩9人。

攻城獅首節還能與國王抗衡，以32比31些微差距領先，次節三分球手感冰冷，7投全數落空，反觀國王靠著兄弟檔林書緯、林書豪在次節連線，團隊單節狂轟38分，半場打完以69比48超前。

國王下半場多點開花，反觀攻城獅本土球員表現低迷，最後2節合計僅得6分，攻勢集中在洋將身上，最終未能扭轉戰局。

國王此役7人得分雙位數，林書緯拿下24分、5籃板、5助攻，而林書豪貢獻23分，外加5籃板、9助攻。

另一場在高雄巨蛋的比賽，高雄全家海神全場飆進15顆三分球，在洋將威勝（Kaleb Wesson）15分、10籃板、6助攻帶領下，以88比71勝出，賞給台北台新戰神2連敗。（編輯：李亨山）1131026