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大谷翔平打世界大賽 美媒讚美國娛樂掀日本熱潮

2024/10/29 10:25
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平生涯首度參加世界大賽，助這項美國娛樂跨越半個地球到日本掀起一股空前的熱潮。

出過10本有關日本棒球的書籍作者費茨（Robert Fitts）表示，風靡程度令人「想到（英國）黛安娜王妃（Princess Diana）加冕禮，但乘以100萬倍」。

道奇和紐約洋基的世界大賽第1戰在日本播出時間是26日上午，雖然隔天就是重要的日本大選，當時主流新聞節目卻多是有關大谷的報導。

許多酒吧一大早就開門營業，讓球迷觀看世界大賽，還有數以百萬計民眾在家中守在電視機前邊吃早餐邊看比賽。連日本最受歡迎的動漫「航海王」（ONE PIECE）特編版也延後一週開播，以免與27日的世界大賽第2戰撞期。

大谷曾透過通譯員說：「我希望會有很多人觀看比賽。」

福斯廣播公司（FOX）表示，世界大賽前兩場比賽平均收視人次達1450萬，為2017年以來最多。

而在人口近1.25億的日本，收視成績甚至有過之無不及。

大聯盟今天表示，世界大賽前兩戰平均收視人次1520萬。第2戰除了大谷上場外，還有道奇日籍投手山本由伸先發，平均吸引近1600萬人次收看，為日本歷來收視率最高的季後賽；次高是第1戰，平均1440萬人次收看。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）說：「日本已經破表。」

費茨表示，大谷一手「為日本棒球重新注入活力」，吸引了大批原本不關心體育的支持群眾。

洛杉磯會議及旅遊局（Los Angeles Tourism & Convention Board）執行長柏克（Adam Burke）說，洛杉磯市預計今年迎來超過32萬名日本遊客，比去年多10萬。他說，8到9成在旅途中去看了至少1場道奇比賽。柏克的團隊形容這是「大谷效應」。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「我仍然堅信收看這次世界大賽的觀眾將比史上任何其他系列賽都要多。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131029

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