台鋼雄鷹送2投手2野手赴日 加入西武獅隊秋訓

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職台鋼雄鷹隊今天表示，投手曾奕翔、張誠恩，內野手曾子祐、黃劼希出發赴日本，隨日職埼玉西武獅秋訓，期待透過交流吸收更多元棒球觀念和技術。

雄鷹隊發布新聞稿表示，首席兼內野守備教練鄧蒔陽、投手統籌教練橫田久則、二軍助理投手教練福永春吾帶隊，帶著投手曾奕翔、張誠恩，內野手曾子祐、黃劼希，以及1名防護員、1名翻譯，共9人今天啟程赴日本，進行為期3週的海外訓練。

由新任總教練西口文也所帶領的埼玉西武獅隊10月30日至11月18日舉行秋訓，分別在宮崎縣日南市、埼玉縣所澤市訓練，雄鷹團隊將前往宮崎縣日南市與西武獅會合，期待與西武新體制交流，學習、吸取國際化以及更多元棒球觀念與技術，也為投、打、守各方面打下更細膩、更穩固基礎。

曾子祐本季常駐先發游擊、擔任開路先鋒，共115場出賽敲出123支安打，包括4發全壘打，跑出13盜壘成功，打擊率2成70，亮眼成績入圍年度最佳新人獎。

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黃劼希今年44場出賽，敲出26支安打，趕在例行賽最終戰敲出生涯首轟，打擊率2成80。

曾奕翔、張誠恩兩名新生代投手雖然尚未有過一軍出賽紀錄，但潛力深受教練團期待。左投曾奕翔本季在二軍11場登板其中有6場先發，共投30局、防禦率5.70；張誠恩棄打從投，9月登上二軍投手丘，7場出賽共投8.2局，沒有失掉分數，送出6次奪三振，最快球速達150公里。（編輯：管中維）1131029