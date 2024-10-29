連珍羚笑著揮別舞台心聲：這一生能成為柔道選手 真是太好了【書摘】

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（中央社網站）三度代表台灣征戰奧運的「柔道女王」連珍羚，今年巴黎奧運止步16強。相較於東京奧運首輪淘汰時的強烈挫折感，這次她帶著微笑告別奧運舞台。那一瞬間她在想什麼？連珍羚說，她覺得自己終於「解脫」了，雖然對結局並不滿意，但「這一生能成為柔道選手，真是太好了！」

出身警察家庭的連珍羚，9歲開始練柔道，第一次比賽「只」獲得第3名，她非常不開心，因為她認為只有第一名才叫贏得勝利！她拚命練習，小學5年級拿下人生第一個全國柔道冠軍。接下來，她一路締造紀錄：她是台灣第一個旅日職業選手、第一個國際柔道大獎賽金牌得主、第一個國際柔道「大滿貫」賽金牌得主、第一個女子柔道亞運金牌。

36歲的連珍羚，日前在新書《柔道女王連珍羚》發表會宣布從國際賽退役，轉任日本小松會社柔道隊教練。她在這本書中回顧學柔道的點點滴滴，在日本的訓練生活、大型賽事前必定把社群平台APP刪掉的致勝心法，以及東京奧運、巴黎奧運的心境轉折。中央社取得授權與您分享連珍羚揮別奧運的真實心聲。

最後，我在巴黎奧運的第2場16強止步了

關於為自己寫下的結局，我並不滿意。

就算是第3次挑戰奧運，我的目標一樣是金牌！為了達成目標，我從來沒有想過放棄，一直走到現在。但無論結果如何，我已經盡力將畢生所學全部發揮出來，沒有遺憾。

從第一場32強的比賽開始，我都抱持著感謝的心情上場，因為我知道：「如果只有我一個人，沒辦法走到第3次奧運的舞臺。」

16強賽結束的那一刻，我第一個想法是：「終於結束了！」

還是年輕選手時，只需要專注練習，可是到了現在這個年紀，面對的不只是練習，還有更多生活細節要注意，每天必須處在非常規律的生活狀態，包含做的每一件事、吃的食物等，全部都要經過思考後才能執行。因為年紀就是運動員的關鍵，年紀愈長，愈需要花更多時間為練習做準備，也要非常小心保養身體，才能維持在最佳狀態。比賽結束時，我感覺自己終於「解脫」了，無論結局如何，都要抬頭挺胸地接受這個結果。

走下台後，這一次，不再感到遺憾了。而是覺得到了這個年紀，還可以站在場上比賽，還有這麼多人為我加油，真的很感動。雖然很想哭出來，但努力將淚水忍住，過往無論贏或輸，總是在哭，這次，我想要笑著離開舞臺。

我也很開心最後一次能笑著離開舞台。

柔道對我而言是什麼？柔道就是我的人生，也是我的全部，就是這麼純粹地喜歡，才有辦法堅持這麼久。

走過3屆奧運，雖然最後還是與獎牌無緣，但柔道這個項目總算獲得愈來愈多人關注。

柔道雖然是一項運動，是一個有勝負的項目，可是它造就了我成為更好的人，不管是做人處事或生活態度，柔道讓我持續成長，讓我了解超越勝負之外的事才是最重要的。

我想說：「這一生能成為柔道選手，真是太好了！」（書摘由時報出版授權；編輯：楊婕）1131029

台灣「柔道女王」連珍羚20日在新書發表會上，透露從國際賽退役，轉任日本小松會社柔道隊教練。（中央社檔案照片）