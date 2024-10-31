兄弟二軍總教練彭政閔領軍 赴日職巨人隊交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職中信兄弟今天表示，二軍總教練兼農場主管彭政閔，率領教練林明憲等二軍教練團，前往日職讀賣巨人隊參訪交流，到巨人隊農場體系取經，也期待未來創造更多台日合作機會。

兄弟球團指出，球隊在休賽季期間接軌國際，繼去年由總教練平野惠一與首席教練陳江和領軍，前往日職歐力士參訪秋訓後；今年再由彭政閔率領二軍教練團前往日職讀賣巨人隊參訪交流，還有教練林明憲、林恩宇、黃稚峰以及2名翻譯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兄弟球團表示，希望教練團透過台日棒球文化交流與秋訓觀念的學習，回到台灣將寶貴經驗傳承給二軍「小象」們，延續兄弟精神與保持「進取勝利」的團隊競爭力，讓未來小象們能夠立足於一軍賽場上，為球隊再拚下好成績。球團也期待藉由此次交流，創造未來更多台日合作機會。

接下來，中信兄弟也將會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多成長。（編輯：李亨山）1131031