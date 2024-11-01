中信兄弟封王遊行 9日台中市政公園出發至洲際球場

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職中信兄弟隊為了慶祝拿下總冠軍，球團將與台中市政府合作，於9日在台中舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，從市政公園一路回到台中洲際棒球場，讓球員們向市民揮手致意。

中信兄弟拿下中職35年的年度總冠軍，團隊在近4年拿下3座總冠軍，此次更是取得隊史第10座冠軍。

兄弟球團表示，9日將於台中市政府旁的市政公園為首站，預計上午11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（文華高中）、文心路二段、崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）、崇德十九路、四平路，並回到終點台中洲際棒球場。

接著在下午1時起，中信兄弟球員、Passion Sisters將會來到洲際球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、闖關，感謝球迷們一整年的加油應援，感謝祭分組對抗賽及簽名會活動資訊，球團將會另外公告。

兄弟球團提醒球迷，考量參與遊行車隊的人車安全，球迷們務必注意安全，勿緊跟車隊，也勿穿越封王遊行車隊，維護自身與他人人車安全。沿線部分路段於遊行期間將進行交通管制，請民眾配合交警指揮通行或提前改道，如有不便請見諒。（編輯：陳政偉）1131101