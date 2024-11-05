林威助強調隊內競爭重要性 正評估FA市場好手

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職富邦悍將副領隊兼農場主管林威助上任10多天，被問到近幾年悍將戰績不理想，林威助表示，希望先把二軍隊內競爭建立起來；對於是否會網羅FA好手，他則提到正在評估。

富邦悍將在10月21日宣布新聘任林威助擔任副領隊兼農場主管，睽違1年多再度重返中職。目前林威助為管理職，被問到未來是否有可能再度穿上球衣、擔任教練職，他今天回應，「未來的事情我也不清楚，目前職務就是在二軍好好養成年輕球員，這是我現在最重要的課題。」

悍將近年戰績不理想，林威助過去在其他球隊擔任旁觀者，現在則是要幫助悍將，他指出，每支球隊一定會面臨到許多困境、艱難決定，「這些決定沒有對錯，但6支球隊中能拿到總冠軍的只有1支球隊。」

林威助強調，現在的職務就是訓練好二軍年輕球員們，先有隊內競爭、才有對外競爭，「二軍也必須要有競爭力，會讓他們有好的競爭模式在。」

今年球季結束後，自由球員（FA）市場預計將有多名好手加入，中信兄弟詹子賢、陳子豪目前已宣告。對此林威助說：「能夠成為FA的球員都有一定能力在，如果可以選，我相信球團每個都想要，私底下都有在討論，評估哪個球員對我們是最有幫助的。」

至於這陣子與一軍總教練陳金鋒的互動，林威助表示，之前跟陳金鋒在國家隊就有共事過，近期對談過後，認為陳金鋒非常了解悍將球員的現況，「他也跟我說，目前二軍年輕球員距離一軍門檻還需要一些時間，我跟他說會全力以赴，希望可以幫助到一軍戰力。」（編輯：張雅淨）1131105