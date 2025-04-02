12強增自信 戴培峰開轟猛打賞助悍將擊敗兄弟

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（中央社記者楊啟芳新北2日電）中職富邦悍將今天在新莊棒球場進行主場開幕戰，戴培峰轟出2分砲、演出3安猛打賞，助悍將以11比5擊退中信兄弟。戴培峰賽後表示，去年參加12強讓自己在揮棒上更有自信。

兄弟在2局上率先攻下1分，不過2局下悍將灌進大局、打了10個人次，戴培峰從鄭凱文手中轟出2分全壘打、逆轉比分，范國宸、董子恩、周佳樂、李宗賢、申皓瑋都敲出安打，再攻下4分，取得6比1領先；張育成在5局下再從鄭凱文手中轟2分砲；6局下悍將再得3分。

終場悍將以11比5擊退兄弟，在主場開幕戰拿下本季首勝，此戰一共有1萬819名觀眾進場。賽後悍將總教練陳金鋒表示，「當然很開心，感謝那麼多球迷來為我們加油，贏球就是最好的回饋方式，今天球員也很有精神、鬥志去面對這場比賽。」

戴培峰此戰4打數敲3支安打，獲1次保送，包辦2打點、2得分，獲選為單場MVP。陳金鋒指出，戴培峰今年揮棒感覺更篤定，更相信自己，「不會害怕打不好、被三振，確實鎖定好球帶進行攻擊。」

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戴培峰也表示，去年參加世界12強棒球賽讓他打擊更有自信，「遇過了更高層級的投手，揮棒上面更有信心。」不過戴培峰強調，現在球季才剛開始，怎麼維持到季末才是重點，「希望繼續保持，幫助球隊贏球。」

此戰戴培峰有全壘打、二壘打及一壘打，僅差三壘打就可以達成完全打擊，對此他表示，其實自己有注意到，「但覺得以我的腳程不太可能跑到三壘，而且蹲了9局，可遇不可求，三壘安打難度太高了，沒關係球隊贏球就好。」（編輯：李亨山）1140402