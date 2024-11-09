封王遊行 總教練平野惠一讚台灣球迷熱情

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（中央社記者楊啟芳台中9日電）中職中信兄弟今天在台中封王遊行，總教練平野惠一直呼「非常幸福」，直言台灣球迷比日本更熱情，這次以總教練身分參與遊行感覺更特別，喊出明年要更努力、不能讓球迷失望。

中信兄弟在今年奪下總冠軍殊榮，為隊史第10冠，球團今天與台中市政府合作，在台中市進行封王遊行。兄弟總教練平野惠一表示，「看到這麼多人幫我們加油，感到非常幸福、非常感謝大家。」

至於遊行過程中印象最深刻的球迷，平野惠一笑說，有球迷騎著機車、背後背著有照片的看板，還有「屏東」看板，因為之前平野惠一曾開玩笑對球員說「屏東」，代表要下二軍的意思。平野惠一笑稱，「我是不是可以成為屏東的榮譽市民了。」

雖然平野惠一在2022年也參與過封王遊行，不過這次是首度以總教練身分帶隊奪冠、參與遊行。對此平野惠一指出，這次感覺跟上次完全不一樣，「很特別的感覺，所以我剛剛就在想，明年一定要讓更多球迷進場，不能讓他們失望，要更加努力。」

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談到台灣遊行與日本遊行的差別，平野惠一指出，日本封王遊行雖然人數會多達10幾萬人，「但是台灣遊行不一樣，很多球迷騎機車跟車、按喇叭和汽笛，還有球迷在高樓層揮手，更有封王實感，大家都很有熱情。」

此外，被問到陣中的詹子賢、陳子豪行使自由球員權利，平野惠一指出，「當然還是想跟他們一起比賽，能留下來的話就太好了。」平野惠一也坦言，自己不喜歡休賽季時期，因為勢必會有人被釋出、提FA、談薪等，「不是很喜歡這種感覺，代表人員會有流動。」（編輯：李亨山）1131109