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劉恆妤征戰射擊世大錦 女子10公尺空氣手槍摘金

2024/11/9 21:12
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（中央社記者陳容琛台北9日電）在印度舉行的世界大學射擊錦標賽，台灣奧運射擊國手劉恆妤今天在女子10公尺空氣手槍決賽以239.4分摘下金牌，教練陳秋燕稱讚愛徒表現不錯。

年僅21歲的劉恆妤歷經巴黎奧運洗禮後，10月首度參加在印度舉行的射擊世界盃總決賽，即射下10公尺空氣手槍銀牌、締造個人在國際賽最佳成績。如今重返同樣在印度舉行的世界大學射擊錦標賽，劉恆妤除了參加主項10公尺空氣手槍，還將挑戰8月剛加練的25公尺手槍。

在今天率先展開的10公尺空氣手槍項目，劉恆妤在資格賽以第1名之姿挺進決賽，並維持住好的手感，最後射下239.4分勇奪金牌，以0.3分之差驚險勝過銀牌的印度選手；同時劉恆妤還與陳俞如、林柔羽攜手摘下10公尺空氣手槍女子團體銀牌。

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教練陳秋燕接受中央社採訪時透露，劉恆妤出國前就感覺狀態不錯，尤其日前在射擊世界盃摘下銀牌後，感覺自信心有所提升，訓練上也能很快進入狀況，「今天比賽結束後，她說過程很像出發前游刃有餘的感覺，不會像以前需要刻意做出來，就能表現得不錯。」

針對劉恆妤接下來將挑戰25公尺手槍，陳秋燕提到，國際賽的優秀射擊選手幾乎都有兼項，加上對10公尺空氣手槍的調整也有幫助。不過她提到愛徒才剛接觸25公尺手槍，因此只希望劉恆妤發揮平常練習的水準。（編輯：張雅淨）1131109

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