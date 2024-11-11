樂天球場改善半年座椅已褪色 體育局要求廠商換新

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）民進黨桃園市議員黃瓊慧今天表示，樂天桃園棒球場改善工程才完工驗收幾個月，但外野的座椅就已嚴重褪色，質疑品質堪慮。桃園體育局表示，已要求廠商將4748席樂天紅座椅更換。

黃瓊慧在臉書（Facebook）張貼樂天桃園棒球場座椅褪色的照片，並發文表示，樂天桃園棒球場優化改善工程完工驗收才幾個月，外野的座椅就褪色，前後對比超明顯，外野除了幾區有包帆布的地方沒褪色，其他座椅顏色褪光光，施工品質堪慮，才半年時間，座椅看起來就「歷盡滄桑」，就連球迷也疑惑「這麼短的時間就褪這麼多是合理範圍嗎」。

黃瓊慧更喊話桃園市長張善政，「你背後的椅子通通褪色了，你背對它們所以視而不見嗎」，當時樂天球場改善花了不少錢，廠商也是體育局找的，施工期間土有問題延宕、現在看起來椅子品質也有問題，改建工程經費中央補助6成，桃園市政府與樂天球團各負擔2成，結果品質堪慮。

桃園市體育局晚間發布新聞稿表示，樂天桃園棒球場優化改善工程於4月18日完工驗收並於4月26日正式啟用，相關工程更新外野座椅共5447席，其中樂天紅4748張、藍699張，但在賽季期間發生樂天紅座椅褪色情形。

體育局說，供應商雖提出檢驗報告符合歐盟耐久性測試及美國耐候性測試，且原料皆依規定含抗UV劑，但褪色情況確實顯著存在，體育局已於6月及9月召開2次保固會議確認後續處理方式，要求廠商負起保固責任，全面更換外野4748席樂天紅色座椅，後續配合球場活動及桃園燈會期程，將於114年2月燈會結束後進場更換。

此外，體育局也要求廠商提高檢驗標準，並於8月份送請德國實驗室重新調整顏色色母及抗UV劑配比，更精準依據台灣日照環境條件，全面強化抗UV效能。

體育局強調，明年新球季將以新的外野座椅迎接球迷，也會密切觀察後續抗UV效能，不讓球場品質打折扣。（編輯：李錫璋）1131111