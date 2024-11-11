3野手1投手行使FA權利 雄鷹：視同第3次擴編選秀

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）今年季後中職有3名野手、1名投手行使自由球員（FA）權利，台鋼雄鷹隊對於自由球員補強考量表示，將此次補強視為雄鷹隊第3次擴編選秀，盼藉此機會補進新戰力。

今天是中華職棒自由球員申請遞交截止日，今年季後包括中信兄弟野手詹子賢、陳子豪，樂天桃猿隊野手朱育賢、統一7-ELEVEn獅隊投手陳韻文都陸續遞交自由球員（FA）權利行使申請。

針對是否網羅自由球員，雄鷹隊球團回覆，雄鷹隊體質上仍屬於新球團，今年的自由球員市場上有多名符合戰力需求的好手，也認為建軍過程中，此次自由球員補強對雄鷹隊意義形同第3次擴編選秀。

雄鷹隊表示，希望可以藉由這個機會補進新戰力，為雄鷹球迷帶來更大的支持力量，並且活絡中華職棒自由球員市場的流動。（編輯：陳政偉）1131111