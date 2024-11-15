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棒球12強賽日本6比3擊退韓國 牧秀悟逆轉安、森下翔太開轟
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12強棒球賽16日台日大戰 中市府前將辦直播活動

2024/11/15 22:19（11/15 22:41 更新）
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世界12強棒球賽B組預賽，16日晚間將上演「台日大戰」，台中市府政將在府前廣場舉辦直播活動，邀請民眾一同為台灣隊加油。圖為日前在中市府前舉辦的中職賽事直播活動情形。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月15日
世界12強棒球賽B組預賽，16日晚間將上演「台日大戰」，台中市府政將在府前廣場舉辦直播活動，邀請民眾一同為台灣隊加油。圖為日前在中市府前舉辦的中職賽事直播活動情形。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）世界12強棒球賽B組預賽進行中，明天將進行「台日大戰」，台中市府將在府前廣場舉辦直播活動，並搭配樂團表演、啦啦隊應援、抽獎等活動，一同為台灣隊加油打氣。

台中市府今天發布新聞稿表示，「2024年世界12強棒球錦標賽」B組分組，預賽13日起在台北大巨蛋及天母棒球場兩地開打，13日首場直播賽事於豐原原議政大樓前廣場舉辦，受到市民廣大迴響。

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中市運動局代理局長游志祥表示，市府規劃在明、後兩天，於台灣大道市政大樓前廣場轉播台灣隊與日本、澳洲對戰賽事。當天除賽事直播，下午3時起更規劃多項活動，包括攤位美食市集、樂團表演、啦啦隊女孩應援、抽獎等活動，一同為台灣隊加油打氣。

運動局提醒，民眾至台灣大道市政大樓前廣場觀賽，建議搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車YouBike前往。（編輯：陳政偉）1131115

游志祥
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