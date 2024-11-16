12強賽台日戰潘傑楷扛4棒 曾總：不讓大巨蛋變圖書館

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊今天迎戰日本打線微調，中心棒次4棒改由潘傑楷扛起；對於日本先發投手才木浩人要讓大巨蛋變圖書館的說法，台灣隊總教練曾豪駒笑說：「不會讓他得逞。」

世界12強棒球賽B組預賽，台灣、日本今天賽前都是2勝，今天兩隊在台北大巨蛋交手，台灣隊派出左投手陳柏清先發，搭配捕手林家正。

台灣隊今天打序微調，前3棒依然是陳晨威（左外野）、林立（右外野）、陳傑憲（中外野），4棒改由三壘手潘傑楷扛起，指定打擊曾頌恩打5棒，6棒為一壘手朱育賢，林家正打7棒，8棒為二壘手李凱威，9棒為游擊手江坤宇。

今天比賽預售3萬3000張票早已完售，但日本隊先發投手才木浩人賽前發下豪語，要讓台北大巨蛋變成圖書館，曾豪駒笑說：「相信台灣球迷不會讓他得逞，會讓他從開賽就很享受。」

曾豪駒表示，這就是比賽在台灣舉行的意義，相信不管球迷、球員都很享受這樣的比賽氛圍，直言此次台灣隊是很好的團隊，「我愛他們。」（編輯：張雅淨）1131116