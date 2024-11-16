本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆嶼釣客落海1死 市府指出航合法：風浪突然變化釀意外
首頁 / 運動

12強賽被日本教頭點名 隊長陳傑憲：能被記住很開心

2024/11/16 17:09（11/16 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽B組預賽16日晚間在台北大巨蛋將上演「台日大戰」，台灣隊長陳傑憲（圖）賽前受訪表示，能被對手總教練記住很開心，還是會用想贏的心面對他們。中央社記者張新偉攝　113年11月16日
世界12強棒球賽B組預賽16日晚間在台北大巨蛋將上演「台日大戰」，台灣隊長陳傑憲（圖）賽前受訪表示，能被對手總教練記住很開心，還是會用想贏的心面對他們。中央社記者張新偉攝　113年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽今天在台北大巨蛋要上演台日大戰，台灣隊長陳傑憲昨天被日本隊教頭井端弘和點名印象深。陳傑憲今天賽前表示，能被記住很開心，但還是會用想贏的心面對他們。

今天台灣隊要與同為2勝的日本隊正面對決，昨天日本隊總教練井端弘和表示，這次台灣隊與過去他的印象不太一樣，並特別點名第3棒陳傑憲，「印象中他不是全壘打型打者，但國際賽對選手來說影響很大，為了國家會激發鬥志跟潛力。」

對此陳傑憲今天表示，很開心得到日本隊教練的注意，「我覺得當選手可以被這樣記住很值得，尤其又是日本那麼強的隊伍，但比賽時不會特別想太多，我還是打我的球，還是用想贏的心面對他們，即使是很強的隊伍。」

至於日本隊先發投手才木浩人「嗆聲」要讓現場台灣球迷安靜，陳傑憲則緩頰，「我覺得報導有點誇張，畢竟我們台灣應援很大聲，他希望把氣勢壓下來，每位選手站在場上都想要贏對手，互相有企圖心是很好的事情。」

對於才木浩人的情蒐了解，陳傑憲提到，才木浩人是一個直球、指叉球都很好的投手，「當然沒有對戰過，一樣自己的打擊策略會記在腦海裡，上了場去面對投手，希望能夠帶著專注的感覺面對他們。」

在前2場比賽列隊時，台灣隊教頭曾豪駒都會對球員們比愛心，陳傑憲也有感受到，「有點反差萌，我想這是他的方式，讓選手輕鬆面對比賽，謝謝他的用心。」

陳傑憲也提到，從比賽開打前團隊氣氛就很好，「不管是場上、私底下都玩在一起，正賽下去大家的凝聚力比我想像的還恐怖。」（編輯：張雅淨）1131116

陳傑憲
12強日本逆轉勝教頭直呼開心 點名對陳傑憲印象深棒球12強台灣2連勝 網友直呼「我不懂棒球」道歉表瘋傳
曾豪駒
12強賽台日戰潘傑楷扛4棒 曾總：不讓大巨蛋變圖書館世界12強賽陳柏清先發投日本有用意 曾總讚球威好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：