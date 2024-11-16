12強賽被日本教頭點名 隊長陳傑憲：能被記住很開心

（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽今天在台北大巨蛋要上演台日大戰，台灣隊長陳傑憲昨天被日本隊教頭井端弘和點名印象深。陳傑憲今天賽前表示，能被記住很開心，但還是會用想贏的心面對他們。

今天台灣隊要與同為2勝的日本隊正面對決，昨天日本隊總教練井端弘和表示，這次台灣隊與過去他的印象不太一樣，並特別點名第3棒陳傑憲，「印象中他不是全壘打型打者，但國際賽對選手來說影響很大，為了國家會激發鬥志跟潛力。」

對此陳傑憲今天表示，很開心得到日本隊教練的注意，「我覺得當選手可以被這樣記住很值得，尤其又是日本那麼強的隊伍，但比賽時不會特別想太多，我還是打我的球，還是用想贏的心面對他們，即使是很強的隊伍。」

至於日本隊先發投手才木浩人「嗆聲」要讓現場台灣球迷安靜，陳傑憲則緩頰，「我覺得報導有點誇張，畢竟我們台灣應援很大聲，他希望把氣勢壓下來，每位選手站在場上都想要贏對手，互相有企圖心是很好的事情。」

對於才木浩人的情蒐了解，陳傑憲提到，才木浩人是一個直球、指叉球都很好的投手，「當然沒有對戰過，一樣自己的打擊策略會記在腦海裡，上了場去面對投手，希望能夠帶著專注的感覺面對他們。」

在前2場比賽列隊時，台灣隊教頭曾豪駒都會對球員們比愛心，陳傑憲也有感受到，「有點反差萌，我想這是他的方式，讓選手輕鬆面對比賽，謝謝他的用心。」

陳傑憲也提到，從比賽開打前團隊氣氛就很好，「不管是場上、私底下都玩在一起，正賽下去大家的凝聚力比我想像的還恐怖。」（編輯：張雅淨）1131116