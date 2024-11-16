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棒球12強圖文直播》4局上日本源田壯亮陽春砲 台灣0比3暫時落後
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12強棒球賽台日大戰 中市府前廣場逾5千人加油

2024/11/16 20:03（11/16 20:16 更新）
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台中市政府前廣場16日晚間直播世界12強棒球賽B組預賽倍受關注的「台日大戰」，吸引許多球迷到場觀看，一起為台灣隊加油。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
台中市政府前廣場16日晚間直播世界12強棒球賽B組預賽倍受關注的「台日大戰」，吸引許多球迷到場觀看，一起為台灣隊加油。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）世界12強棒球賽B組預賽今天進行「台日大戰」，台中市政府在府前廣場舉辦直播活動，現場逾5000人齊聲吶喊，還有人帶上柯基犬，眾人齊心「就一起」為台灣隊加油。

「2024年世界12強棒球錦標賽」B組預賽今天進行到第4天賽事，地主台灣隊對戰日本隊，比賽在台北大巨蛋登場。台中市政府也在府前廣場辦理直播嘉年華活動，現場規劃攤位市集、抽獎活動，還有啦啦隊應援等，氣氛熱鬧。

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台中市運動局統計，下午3時起陸陸續續有民眾到場，初估逾5000人齊聚市府廣場，在大螢幕前鋪開野餐墊，民眾在主持人帶動下，高呼「台灣隊加油」。有球迷穿上支持球隊的球衣，有人帶上加油棒，還有民眾將柯基犬帶來現場，在夜空下為台灣隊員加油打氣。

台灣隊17日將對戰澳洲隊，運動局指出，明天在府前廣場將會繼續辦理台灣隊賽事直播，邀請球迷一起來看直播、逛市集、抽好禮，齊聚「就一起」為台灣隊的英雄加油。（編輯：謝雅竹）1131116

世界12強棒球賽台灣隊16日預賽交手強敵日本隊，台中市政府前同步轉播比賽實況，吸引不少球迷到場關注，有民眾特別帶上家中愛犬一同參與，為台灣加油。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
世界12強棒球賽台灣隊16日預賽交手強敵日本隊，台中市政府前同步轉播比賽實況，吸引不少球迷到場關注，有民眾特別帶上家中愛犬一同參與，為台灣加油。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
世界12強棒球賽B組預賽16日晚間在台北大巨蛋上演「台日大戰」，全台球迷皆相當關注，台中市政府前廣場舉辦直播活動，大批民眾到場一同觀看轉播、為台灣加油。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
世界12強棒球賽B組預賽16日晚間在台北大巨蛋上演「台日大戰」，全台球迷皆相當關注，台中市政府前廣場舉辦直播活動，大批民眾到場一同觀看轉播、為台灣加油。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
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