黃芊華勇闖競速滑冰世青A組決賽 台灣第1人

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（中央社記者陳容琛台北17日電）ISU青年短道競速滑冰世界盃，台灣「滑冰精靈」黃芊華闖進女子1500公尺A組決賽，最後以第7名作收，締造台灣首名挺進單距離決賽的青年選手。

2024國際滑冰總會（ISU）青年短道競速滑冰世界盃在義大利舉行，11月先後進行兩站賽事。其中台灣年僅15歲的競速滑冰新星黃芊華，在首站女子500公尺滑出個人最佳成績45秒214，改寫高懸15年全國紀錄；第2站則在1500公尺勇闖A組決賽，最後以2分51秒941完賽，同時締造台灣首名挺進單距離決賽的青年選手。

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中華民國滑冰協會副秘書長劉以樂接受中央社採訪指出，台灣選手在近10年很難挺進競速滑冰的決賽，加上以目前世界層級競爭力，黃芊華的好表現對台灣滑冰界是一大鼓勵，「她一直是台灣青年組非常優秀的選手，本身也非常努力，還具備頂尖選手特質，包含心智上調整、從失敗中成長的能力。」

黃芊華從幼兒園升國小暑假時接觸直排輪，國小更曾加入校隊。而她在國小3年級那年赴加拿大遊學時，原本想藉著滑冰解癮，卻意外開啟與競速滑冰之間緣分。儘管投入競速滑冰正規訓練才2年多時間，但黃芊華日前曾透露，目標是未來能站上冬季奧運舞台。（編輯：張雅淨）1131117