台灣隊抵東京 總教練盼台日一起努力完成爭霸

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）台灣隊闖進2024年世界12強棒球賽4強，順利前進東京巨蛋，台灣隊成員今天下午抵達東京成田國際機場。總教練曾豪駒對中央社表示，盼台日一起努力完成爭霸目標。

12強賽台灣與日本同晉級複賽，世界棒壘球總會（WBSC）統一安排台灣、日本與澳洲隊，今天一同搭乘CI104華航包機從桃園機場飛往日本，下午4時30分（台灣時間3時30分）左右抵東京成田機場。

由於駐日代表李逸洋另有公務，改由駐日副代表周學佑、教育組長黃冠超接機。周學佑致贈禮品給中華職棒秘書長楊清瓏、總教練曾豪駒慰勞台灣隊，祝台灣英雄為國爭光，取得好成績。

日媒報導，日本隊總教練井端弘和18日表示，希望進到超級循環賽，台日能連勝，在決勝（爭霸）舞台好好較勁。曾豪駒今天抵達成田機場不久被中央社記者問及此事時，微笑著說：「我們一起努力，盡可能地完成這個目標。」

成田機場今天除了有台僑手持寫著「台灣尚勇」、中華隊球衣等應援物來為台灣隊加油。姓藤平的日本青年與母親手持寫著「加油」兩個大字的應援物到機場接機。藤平表示，「台灣隊日前以1:3敗給日本隊，兩隊比數差距小，當時如果台灣隊能加把勁守好的話，情況就逆轉了。期待台日再對戰一次，台灣隊奪冠。」

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姓金子的日本青年拿著中華民國國旗到機場歡迎台灣隊，他表示自己是中職樂天桃猿隊的粉絲，很喜歡樂天女孩芷軒。會講中文的他高舉國旗喊：「台灣加油！」

台灣隊一行前往下榻飯店，預計明天下午前往東京巨蛋練球，駐日代表李逸洋計畫到場加油打氣。21日起台灣隊將對戰委內瑞拉、美國、日本隊，據悉「台日大戰」門票已售磬，很多球迷正設法取得。（編輯：韋樞）1131119