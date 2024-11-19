12強台灣預賽4勝發4千萬 辜仲諒：奪冠加碼3千萬

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）世界12強棒球賽台灣隊預賽4勝1敗晉級4強複賽，棒協理事長辜仲諒發出新台幣4000萬元獎金，喊話奪冠將再加碼獎金3000萬元，勉勵台灣隊為國爭光、力拚世界冠軍。

12強賽於13日開打，台灣首戰與韓國交手以6比3搶勝，當時辜仲諒到場祝賀台灣隊，稱讚大家打出精彩表現，也提到球員們打球很辛苦，是用生命在打球，「受傷、忍痛，為國爭光，打給愛你們的球迷看」。

辜仲諒對球員喊話，「不只你們要打場好球，我也要讓你們覺得值得。只要贏1場，我就給1000萬」，若勇奪冠軍則加碼3000萬獎金，激勵台灣隊士氣。

台灣隊B組預賽打出亮眼成績，以4勝1敗晉級、分組第2名成績晉級4強複賽。棒協今天發出新聞稿表示，此次賽事獎金將交由總教練分配比例，發給球員、教練、運科與行政團隊。

棒協新聞稿中也提到，辜仲諒致力提升台灣棒球實力，曾私下表示，與其花費新台幣1.4億元標下一顆球，不如將這筆錢用於教練、球員和後勤團隊，更多次於公開場合指出，球隊若需要什麼設備，儘管開口，他定會想方設法處理。（編輯：張雅淨）1131119