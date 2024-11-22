體總慶祝百年晚會 賴總統期許持續發光發熱

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（中央社記者黎建忠台北22日電）中華民國體育運動總會今天舉行成立100週年慶祝晚會，總統賴清德親臨現場祝賀，他期許總會未來能透過更多創新與合作，讓台灣在國際體壇上繼續發光發熱。

中華民國體育運動總會今天在台北萬華凱達大飯店舉行100週年慶祝晚會活動，包括多名巴黎奧運得牌教練也都到場祝賀。

賴總統在致詞時表示，感謝中華民國體育運動總會百年來為台灣體育發展所付出的努力，並期待未來能透過更多創新與合作，讓台灣在國際體壇上繼續發光發熱。

中華民國體育運動總會會長葉政彥在接受中央社訪問時提到，總會走過100年歷史，見證了台灣體育的發展和演變，未來也會持續扮演好角色，當台灣體育人的最佳後盾，推動更多元、更具包容性的體育活動，讓每個人都能享受運動的美好

今天的慶祝晚會上，葉政彥與賴總統及教育部部長鄭英耀攜手切下象徵榮耀與傳承的慶祝蛋糕，為中華民國體育運動總會的百年里程畫下完美句點，並為邁向下個百年開啟序幕。（編輯：陳政偉）1131122