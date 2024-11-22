本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南連續地震最大規模5.4 高鐵台中至左營部分列車延誤
首頁 / 運動
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 運動

體總慶祝百年晚會 賴總統期許持續發光發熱

2024/11/22 20:54（11/22 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國體育運動總會22日晚間在台北舉行100週年慶祝晚會活動，總統賴清德（中）親臨現場祝賀，舉杯向與會者致意。（中華民國體育運動總會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年11月22日
中華民國體育運動總會22日晚間在台北舉行100週年慶祝晚會活動，總統賴清德（中）親臨現場祝賀，舉杯向與會者致意。（中華民國體育運動總會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年11月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北22日電）中華民國體育運動總會今天舉行成立100週年慶祝晚會，總統賴清德親臨現場祝賀，他期許總會未來能透過更多創新與合作，讓台灣在國際體壇上繼續發光發熱。

中華民國體育運動總會今天在台北萬華凱達大飯店舉行100週年慶祝晚會活動，包括多名巴黎奧運得牌教練也都到場祝賀。

賴總統在致詞時表示，感謝中華民國體育運動總會百年來為台灣體育發展所付出的努力，並期待未來能透過更多創新與合作，讓台灣在國際體壇上繼續發光發熱。

中華民國體育運動總會會長葉政彥在接受中央社訪問時提到，總會走過100年歷史，見證了台灣體育的發展和演變，未來也會持續扮演好角色，當台灣體育人的最佳後盾，推動更多元、更具包容性的體育活動，讓每個人都能享受運動的美好

今天的慶祝晚會上，葉政彥與賴總統及教育部部長鄭英耀攜手切下象徵榮耀與傳承的慶祝蛋糕，為中華民國體育運動總會的百年里程畫下完美句點，並為邁向下個百年開啟序幕。（編輯：陳政偉）1131122

#中華民國體育運動總會
#巴黎奧運
#中華民國
#台灣
#教育部
#葉政彥
#鄭英耀
#賴清德
鄭英耀
公部門頻傳霸凌 教長發信：營造有餘裕工作環境國軍教召租政大研創大樓 鄭英耀：學校可同意或拒絕
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
海軍水星營區翻新啟用 賴總統：國防改革重要成果
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：