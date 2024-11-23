UBA黎明大勝世新收首勝 史魯齊初次當隊長壓力大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）昔日「能仁坦克」史魯齊從健行科大轉學至黎明技術學院，首次當隊長又面臨轉型3號位壓力，雖讓他直呼壓力大，但今天仍率隊在大專籃球聯賽（UBA）預賽首戰以89比53力挫世新大學。

黎明學院教頭吳建龍同時執掌治平高中男籃兵符，這次首度帶隊從大專籃球聯賽（UBA）公開二級升上一級戰場，而史魯齊也在今年轉學至黎明。

巧合的是，史魯齊、吳建龍2人都來自南投水里，而吳建龍過去高中賽季結束就會回母校能仁家商幫忙，並曾指點過史魯齊。

史魯齊新賽季被教頭吳建龍賦予重任，生涯首次出任隊長，他接受媒體聯訪時坦言，自己正朝著3號位（小前鋒）轉型，加上當隊長，「若場上有失誤，沒做好一些東西，情緒起伏會很大，畢竟要照顧好別人，又要照顧好自己，壓力也滿大。」

史魯齊近期身材變得精壯，他表示，在健行體重最重達130公斤，因黎明團練強度高，這段時間減重超過10公斤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黎明預賽首戰以36分差距擊退戰力大洗牌的世新大學，隊長史魯齊拿下8分、5籃板，但比起進攻端，吳建龍更看重史魯齊在防守端的表現，「重點能否守住對方3號位。」

史魯齊視吳建龍為教練，同時還是能分享心事的大哥哥，畢竟從國中畢業就認識對方至今，而他未來也想依循吳建龍的籃球路，打完職籃後當教練，他表示，希望以後不打球，可以當教練的助教。（編輯：謝雅竹）1131123