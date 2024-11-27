TPBL林書豪率國王奪勝 特攻只拿61分史上新低

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著球星林書豪與洋將沃許本聯手攻下45分，以79比61擊敗新北中信特攻，而特攻團隊得分也創聯盟史上新低。

TPBL先前因應台灣男籃參加亞洲盃資格賽，停賽逾2週，今天恢復賽事，國王迎接傷兵李愷諺歸隊，並以客隊身分在新莊體育館出戰特攻。

國王上半場在洋將沃許本（Jason Washburn）、林書豪帶領下，取得39比26領先，而特攻前2節團隊手感低迷，投籃命中率僅20%，也因此陷入苦戰。

國王洋將奧帝（Austin Daye）、林書緯第3節在三分線輪番開火，一度領先達20分，而特攻的施晉堯從外線追分，前3節打完追成43比58。

國王決勝節在倒數7分鐘將領先分數拉開至25分後，便早早換下主力，最終以18分差迎接勝利。

林書豪接受轉播單位訪問時表示，李愷諺歸隊後，在防守上帶給對手很大的壓力，而能拿下這場勝利，他認為關鍵是防守，讓對手只得61分。

不過，林書豪仍對團隊進攻端表現不滿意，他認為，今天僅6人得分，進攻還得再做調整。

國王此役以沃許本表現最佳，拿下全場最高25分，外加19籃板，而林書豪進帳20分，送出7次助攻，至於李愷諺歸隊首戰，似乎還在找尋手感，8投全數落空。

特攻團隊投籃命中率僅25.6%，全場僅拿下61分，創下聯盟單場新低，新洋將柯南（Conner Frankamp）首秀獲得15分，而施晉堯10分次之，也是全隊唯二得分雙位數的球員。（編輯：陳政偉）1131127