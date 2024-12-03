NBA詹姆斯近4戰三分19投0中 湖人不敵灰狼

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人連2天出賽，今天客場對戰明尼蘇達灰狼，雙星詹姆斯、戴維斯合計僅拿22分，其中詹姆斯三分線手感低迷，近4場共19次出手都落空，最終湖人以80比109落敗。

湖人原本近期團隊戰力就拉警報，在少了禁區長人海斯（Jaxson Hayes）、伍德（Christian Wood）後，就連本季場均可得16.7分的芮維斯（Austin Reaves）近日也因傷高掛免戰牌，也讓人力更加吃緊。

即將滿40歲的詹姆斯（LeBron James）與攻守核心的戴維斯（Anthony Davis）本季場均出賽都超過35分鐘，在湖人昨天以1分差臉勝爵士後，今天繼續客場挑戰灰狼，將考驗2人體能。

詹姆斯過去3場比賽三分線15投0中，今天仍找不到準星，前2節僅拿到5分，湖人半場以44比56落後，僅靠羅素（D’Angelo Russell）拿下16分獨撐大局。

雙方易籃後，湖人進攻端依舊未見起色，前3節打完落後15分，決勝節還剩7分41秒時，湖人眼見差距已來到25分，便換上替補球員應戰，湖人最終吞下近7場比賽的第5敗。

湖人近期進攻陷入困境，湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）先前在對戰丹佛金塊賽後曾提及球隊下半場進攻表現失常，但經歷對灰狼一役後，他認為，「看起來越來越不像是失常。」

湖人今天團隊三分球命中率不到2成，羅素此役拿下20分已是全隊最多，戴維斯獲得12分、11籃板。至於詹姆斯僅拿到10分，且包括今天在內，近4場、連續19次在三分線出手都落空。

至於灰狼整體投籃命中率達5成，三分35投15中，團隊進攻流暢、送出31次助攻，比湖人還多12次，全隊以藍德爾（Julius Randle）表現最佳，獲得18分、5籃板，而戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻17分、12籃板。（編輯：張雅淨）1131203