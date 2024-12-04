英雄聯盟KeSPA盃 台灣隊瑞士制首戰不敵DK

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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣電競代表隊今天在英雄聯盟賽事KeSPA盃的瑞士制8強的首戰，僅與韓國勁旅DK拚戰23分鐘即吞敗，明天對戰另一支韓國戰隊KT拚保住晉級資格。

總獎金8000萬韓圜（約新台幣186萬元）、由韓國電競協會主辦的2024英雄聯盟賽事KeSPA盃，除了10支韓國職業戰隊包含甫在世界大賽奪冠的T1參戰外，與韓國電競協會簽署合作備忘錄的台灣、越南也組成代表隊，一共12支戰隊將同場較勁，力爭冠軍金盃。

這次台灣代表隊以本季稱霸太平洋職業聯賽（PCS）的PSG Talon為主體，包含上路選手黃上鋕（Azhi）、中路選手黃熠棠（Maple）、下路選手盧禹宏（Betty）及輔助選手林煜恩（Woody），搭配打野選手洪浩軒（Karsa），其中黃熠棠日前宣布，這次賽事將是個人電競生涯的「最後一舞」。

在分組賽階段，台灣隊與其餘3隊的戰績皆為3勝2敗，經過比較遊戲時間後，台灣隊以分組第2名挺進瑞士制的8強戰，今天則與許秀（ShowMaker）、趙乾熙（BeryL）領軍的韓國勁旅Dplus KIA（DK）正面交鋒，力拚瑞士制首勝。

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然而，前期能夠緊咬戰局的台灣隊，在遲遲無法順利掌握物件的情況下，經濟逐漸被對手拉開，最後主塔在第23分鐘遭到對手推平，陷入淘汰邊緣，明天將與另一支韓國戰隊KT Rolster（KT）對戰。

韓國昨天晚間實施緊急戒嚴令6小時，引發全世界熱烈關注，中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮接受中央社採訪時表示，目前在韓國比賽的台灣隊一切平安，加上電競協會有派員隨隊，已經在第一時間掌握狀況，而台灣隊也都照常練習，並未受到影響。（編輯：李亨山）1131204