本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：南韓閃電戒嚴華府措手不及 中俄北韓關注美盟友危機
首頁 / 運動

英雄聯盟KeSPA盃 台灣隊瑞士制首戰不敵DK

2024/12/4 19:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣電競代表隊今天在英雄聯盟賽事KeSPA盃的瑞士制8強的首戰，僅與韓國勁旅DK拚戰23分鐘即吞敗，明天對戰另一支韓國戰隊KT拚保住晉級資格。

總獎金8000萬韓圜（約新台幣186萬元）、由韓國電競協會主辦的2024英雄聯盟賽事KeSPA盃，除了10支韓國職業戰隊包含甫在世界大賽奪冠的T1參戰外，與韓國電競協會簽署合作備忘錄的台灣、越南也組成代表隊，一共12支戰隊將同場較勁，力爭冠軍金盃。

這次台灣代表隊以本季稱霸太平洋職業聯賽（PCS）的PSG Talon為主體，包含上路選手黃上鋕（Azhi）、中路選手黃熠棠（Maple）、下路選手盧禹宏（Betty）及輔助選手林煜恩（Woody），搭配打野選手洪浩軒（Karsa），其中黃熠棠日前宣布，這次賽事將是個人電競生涯的「最後一舞」。

在分組賽階段，台灣隊與其餘3隊的戰績皆為3勝2敗，經過比較遊戲時間後，台灣隊以分組第2名挺進瑞士制的8強戰，今天則與許秀（ShowMaker）、趙乾熙（BeryL）領軍的韓國勁旅Dplus KIA（DK）正面交鋒，力拚瑞士制首勝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

然而，前期能夠緊咬戰局的台灣隊，在遲遲無法順利掌握物件的情況下，經濟逐漸被對手拉開，最後主塔在第23分鐘遭到對手推平，陷入淘汰邊緣，明天將與另一支韓國戰隊KT Rolster（KT）對戰。

韓國昨天晚間實施緊急戒嚴令6小時，引發全世界熱烈關注，中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮接受中央社採訪時表示，目前在韓國比賽的台灣隊一切平安，加上電競協會有派員隨隊，已經在第一時間掌握狀況，而台灣隊也都照常練習，並未受到影響。（編輯：李亨山）1131204

#台灣
#台灣隊
#韓國
黃熠棠
台灣電競名將Maple將退役 英雄聯盟KeSPA盃最後一舞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：