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鄭宗哲鼓勵青棒好手追旅外夢 WBC資格賽待討論

2024/12/5 15:48（12/5 16:21 更新）
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旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲（圖）本季升上3A，也被放入球隊40人名單中，被問到是否參加世界棒球經典賽資格賽，鄭宗哲5日表示，過一陣子會跟球隊聯絡，討論訓練行程及資格賽的問題。中央社記者楊啟芳攝 113年12月5日
旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲（圖）本季升上3A，也被放入球隊40人名單中，被問到是否參加世界棒球經典賽資格賽，鄭宗哲5日表示，過一陣子會跟球隊聯絡，討論訓練行程及資格賽的問題。中央社記者楊啟芳攝 113年12月5日
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（中央社記者楊啟芳新北5日電）海盜隊旅美好手鄭宗哲今天參與NIKE台灣青棒菁英訓練營活動，鼓勵青棒球員勇闖旅外夢，看看外面的世界；明年2月的經典賽資格賽，他指出，接下來會與球團討論相關問題。

美職匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今年升上3A，他今天在青棒營分享當初旅外的想法，「那時候抱持著想要出去看看，去外面走一趟，知道外面世界是怎麼樣。」鄭宗哲也提到，美國職棒大聯盟是最高殿堂，「哪怕只有一次可以踏上，也想在那邊打球。」

鄭宗哲已經是海盜隊40人名單之一，目前與大聯盟的距離，他直言，「我覺得很接近，但我說不出那個距離，這個因素滿多的，不是強就是一切，機運也很重要。」不過他強調，自己很幸運可以被球團放在40人名單，「一個屏東小孩可以被大聯盟球隊放在很重要的位置上，謝謝海盜栽培我。」

有青棒球員提問如何面對低潮，鄭宗哲回應，有時候表現不如自己期待時難免會感到失望，「但這些都是過程，你總會成長，2、3年後回來看會覺得這些都不是什麼大事，相信你自己、你所練的東西，把現在每一步都走好，之後會發現當時的挫折都不是挫折。」

鄭宗哲日前加入亞洲冬季棒球聯盟進行實戰訓練，預計打6場比賽、目前已經打3場，他指出，「想藉由比賽知道自己還有什麼可以修正的，謝謝中職幫忙。」他提到，在打冬盟時遇到很多中職年輕選手，大家都會來提問，也希望他們早日上一軍。

至於下一步計畫，鄭宗哲指出，過一陣子會跟球隊聯絡，討論春訓報到前的行程、也會一併與球隊討論經典賽資格賽的參賽問題，「有跟他們講了，賽程他們一定也會知道，到時候再看看。」鄭宗哲提到，自己從來沒有在台北大巨蛋打過球，「滿特別的，不知道打起來感覺怎麼樣。」（編輯：李亨山）1131205

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