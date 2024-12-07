NBA詹姆斯飆大三元無用 湖人延長賽惜敗老鷹

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（中央社記者陳容琛台北7日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天狂飆39分、10籃板、11助攻，而且生涯總得分突破4萬1000分，但湖人最後在延長賽以132比134不敵亞特蘭大老鷹。

近況不佳的湖人今天作客老鷹，整場雙方陷入膠著，前4節打完戰成119比119平手，必須進入延長賽決定勝負，而湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）投籃命中，一度看見勝利的曙光，有望走出前兩戰共輸對手70分的陰霾。

沒想到老鷹主控楊恩（Trae Young）挺身而出，在終場前7.4秒把握空擋機會，投進致勝的三分球，最後率隊以2分之差取得近期6連勝，同時賞給湖人3連敗、近9戰第7敗。

此役湖人雙星表現不俗，其中詹姆斯（LeBron James）飆出39分、10籃板、11助攻，完成本季第7次「大三元」，而戴維斯則是攻下38分、10籃板、8助攻，根據美國媒體ESPN統計，兩人成為繼2000年的布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，湖人雙星首次同場砍進至少35分的「雙10」。

值得一提的是，已經榮登NBA歷史得分王的詹姆斯，今天持續堆高障礙，生涯總得分突破4萬1000分，無奈又是在紀錄夜吞敗，他在賽後接受媒體採訪時表示，本季從一開始就沒有犯錯空間，但球隊前11人就有5名球員缺陣，「我們會沒事的，很開心還能繼續打我熱愛的比賽。」（編輯：陳政偉）1131207